ZENIA BOULEVARD

¿Buscas el plan perfecto para este verano? Ven a Zenia Boulevard y descubre una experiencia distinta de ocio y diversión cada día

🔝 El Centro Comercial Zenia Boulevard vuelve a ser uno de los principales puntos de encuentro de la Costa Blanca este verano, con una amplia y variada programación durante los meses de julio y agosto 👉 Con una propuesta que combina una potente oferta comercial, gastronómica, de ocio y entretenimiento, Zenia Boulevard ofrece un amplio calendario de eventos pensado tanto para residentes y visitantes como para los miles de turistas que cada verano eligen nuestra zona como destino vacacional ✅ La programación busca convertir cada visita a Zenia Boulevard en una experiencia completa, tanto para quienes desean disfrutar de una jornada de compras como para quienes buscan un plan diferente después de un día de playa