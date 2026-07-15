¿Buscas el plan perfecto para este verano? Ven a Zenia Boulevard y descubre una experiencia distinta de ocio y diversión cada día
🔝 El Centro Comercial Zenia Boulevard vuelve a ser uno de los principales puntos de encuentro de la Costa Blanca este verano, con una amplia y variada programación durante los meses de julio y agosto
👉 Con una propuesta que combina una potente oferta comercial, gastronómica, de ocio y entretenimiento, Zenia Boulevard ofrece un amplio calendario de eventos pensado tanto para residentes y visitantes como para los miles de turistas que cada verano eligen nuestra zona como destino vacacional
✅ La programación busca convertir cada visita a Zenia Boulevard en una experiencia completa, tanto para quienes desean disfrutar de una jornada de compras como para quienes buscan un plan diferente después de un día de playa
Onda Cero Vega Baja
Orihuela-Vega Baja |
Para contar cómo se vive el verano en Zenia Boulevard, hemos realizado el programa 'Más de uno' Vega Baja este miércoles desde la Plaza Mayor del centro comercial, y ha contado con la participación de Cristina Ros, directora de Zenia Boulevard, Filipa Palhim, responsable de marketing, y personal de los establecimientos Rituals y Vips, entre otros.