ONDA GASTRONÓMICA

Bodegas Familia Gil ofrecerá una degustación de sus mejores vinos en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja este sábado en Vistabella Golf

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez, y su análisis de todo lo relacionado con la restauración y los productos de la Vega Baja.

👉Este jueves avanzamos la participación de Bodegas Familia Gil en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja que se disputa este sábado en Vistabella Golf y donde darán a conocer sus mejores vinos. Llega este sábado también la X edición de International Tapas Day con la participación de once establecimientos. Tony Pérez nos ofrece las últimas noticias de Alicante Gastronómica, que se celebra del 2 al 5 de octubre en IFA Alicante.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Bodegas Familia Gil ofrecerá una degustación de sus mejores vinos en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja que se disputa este sábado en Vistabella Golf
Bodegas Familia Gil ofrecerá una degustación de sus mejores vinos en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja que se disputa este sábado en Vistabella Golf | Bodegas Familia Gil
Tony Pérez recoge el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino
Tony Pérez recoge el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid