Bodegas Familia Gil ofrecerá una degustación de sus mejores vinos en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja este sábado en Vistabella Golf
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez, y su análisis de todo lo relacionado con la restauración y los productos de la Vega Baja.
👉Este jueves avanzamos la participación de Bodegas Familia Gil en el IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja que se disputa este sábado en Vistabella Golf y donde darán a conocer sus mejores vinos. Llega este sábado también la X edición de International Tapas Day con la participación de once establecimientos. Tony Pérez nos ofrece las últimas noticias de Alicante Gastronómica, que se celebra del 2 al 5 de octubre en IFA Alicante.