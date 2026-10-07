Victorias del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja y del Almoradí Fajovi Únique

Los equipos senior del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja ganaban en los partidos disputados el pasado domingo, 4 de octubre. Los salineros se desplazaban a Algemesí para enfrentarse a uno de los rivales más duros de la 1ª Nacional E. Los inquilinos del Pabellón 9 d´Octubre llegaban a la tercera jornada sin haber puntuado. En frente tenían a los torrevejenses, que querían mantener el buen sabor de boca de su victoria en Murcia frente al UCAM y el excepcional partido realizado frente a Mislata la semana pasada.

El equipo saltó muy serio al 40x20, cimentando su juego en una defensa sólida. También corrió el equipo local, lo que le dio oportunidades para acercarse a la portería que defendió Alfredo Cabezas “Chiqui” durante buena parte del encuentro. La ventaja para el Mare Nostrum comenzó a decantarse transcurridos los diez primeros minutos. La brecha en el marcador llegó a ser de hasta nueve goles, tras un parcial espectacular de 1–9 que dejó el resultado en un esperanzador 8 – 17 en el momento de tomar el camino al vestuario.

Los valencianos no bajaron los brazos tras el descanso. Al contrario, poco a poco comenzaron a recortar esa distancia que parecía insalvable. Incluso, obligaron a Aarón Álvarez a hacer uso de un tiempo muerto. Con todavía quince minutos por delante -y un hombre más sobre la pista-, el equipo local se ponía a tan solo cuatro de los torrevejenses.

En esos momentos, los salineros se crecieron y volvieron a mostrar el pundonor que aflora cuando el rival aprieta. El equipo volvió a recomponerse atrás, con un Chiqui que había estado muy inspirado durante todo el encuentro y que hizo volar a sus compañeros hasta el 21–27 final. El conjunto torrevejense acumula cuatro puntos de los seis posibles hasta la fecha, lo que hacen confiar en el desempeño de la plantilla esta temporada.

Primera Autonómica Femenina

Por otro lado, también el domingo se jugó la primera jornada de la primera autonómica femenina en el Palacio de los Deportes 'Tavi y Carmona', que enfrentaba al Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja contra el Torrellano HC Torrebanda. El partido comenzó con un dominio claro de las jugadoras locales, que consiguieron un parcial de 5-0, siendo muy contundentes en defensa y con mucha solvencia en ataque. El equipo visitante empezó a encontrar conexión con la pivote y logró reducir la diferencia, poniendo el marcador en 7-4.

A partir de ahí, las salineras volvieron a llevar la iniciativa del partido, haciendo valer su superioridad defensiva y su velocidad, tanto en el contraataque directo como en ataque posicional. Las visitantes vieron cómo aumentaba la diferencia en el marcador hasta llegar al 14 a 8 en el descanso. Al arranque de la segunda parte, un parcial de 3-0 a favor del equipo de Torrellano estrechó la diferencia hasta tres goles. De nuevo, el equipo local consiguió reajustarse defensivamente y manejar los tiempos para marcar varios goles consecutivos y conseguir una diferencia de seis que les llevó al 28-22 final.

Con esta victoria, las torrevejenses logran sus primeros dos puntos en liga. Empiezan su andadura en la categoría con muy buenas sensaciones. Con respecto a los próximos encuentros, el sábado, 10 de octubre, el senior masculino recibe en el Pabellón Cecilio Gallego al Jeovent Balonmano Leganés. El partido se jugará a las 18:30h. Por su parte, el senior femenino descansa este fin de semana.

Victoria del Almoradí Fajovi Únique en Segunda Nacional

Por su parte, el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique volvió a ganar en la segunda jornada de liga en Segunda Nacional. Esta vez, la víctima fue El Pilar Valencia que recibió un duro correctivo al perder por 40-26. Los almoradidenses encadenan dos triunfos seguidos en las dos primera jornadas de liga y tendrá que esperar al fin de semana del 17 de este mes de octubre para volver a la competición en otro partido en casa ante el Florida Universitaria Caixa Popular.