Torrevieja licita por 5,6 millones el nuevo contrato de la grúa municipal para los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de grúa, de retirada y traslado de vehículos de la vía pública, depósito y custodia, así como la colocación y retirada de vallas y señalización móvil. Entre las mejoras que se contemplan para el servicio cabe destacar que funcionará las 24 horas del día durante todo el año bajo la supervisión de la Policía Local y los Agentes de Movilidad. La empresa adjudicataria deberá disponer de un mínimo de cinco grúas y un remolque para vehículos ligeros, además de garantizar tiempos máximos de respuesta de 10 minutos desde el aviso. La plantilla mínima estará formada por un responsable del servicio y 16 conductores-gruistas.

El contrato incluye además la colocación, traslado y retirada de vallas, señales y balizas para eventos, obras, cortes de tráfico y situaciones de emergencia, con una importante dotación de elementos de señalización y dispositivos para la inmovilización de vehículos.

La futura concesionaria gestionará el depósito municipal de vehículos de la avenida de los Nenúfares, incluyendo su mantenimiento, control de accesos, custodia y entrega de vehículos. También deberá implantar un sistema informático conectado con la Policía Local para registrar en tiempo real todas las actuaciones, incorporando fotografías de cada retirada. Otras mejoras que contempla el contrato del servicio municipal de grúa son una mayor cobertura del seguro de responsabilidad civil y cambios en el sistema de remuneración fija y variable.

El contrato, con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local ordinaria celebrada el viernes, tiene un presupuesto de 5,6 millones de euros para cinco años y prevé iniciar la prestación el 18 de enero de 2027. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 30 de noviembre a las 23.59 horas, de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.