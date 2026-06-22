La moción de censura en Callosa de Segura desbancará de la alcaldía a Amparo Serrano, la primera alcaldesa del municipio

👉Y a la espera del posible cambio en el Gobierno local, Unión de Ciudadanos Independientes de Callosa de Segura (UCIN) ha convocado para el sábado una manifestación reivindicando mayor seguridad en las calles. Con el lema "¡Por una ciudad segura, habitable y en paz!", han hecho un llamamiento a vecinos, asociaciones y comerciantes, para que acuda a las 11,30 horas al punto de partida en el paseo de la Estación. La convocatoria también invita al resto de grupos municipales, y ya cuenta con el respaldo del PP. Como portavoz de UCIN, Javier Pérez afirma que existe una creciente preocupación por la inseguridad.