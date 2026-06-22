noticias mediodía 22/06/2026

La moción de censura en Callosa de Segura desbancará de la alcaldía a Amparo Serrano, la primera alcaldesa del municipio

👉 El Ayuntamiento de Callosa de Segura celebrará el próximo jueves el Pleno Extraordinario para presentar y debatir la moción de censura firmada por los siete concejales del PP, uno de Vox y el edil no adscrito José Antonio Illán. Nueve de los 17 ediles de la Corporación municipal.

👉El candidato a sustituir a la actual alcaldesa socialista Amparo Serrano es el edil del PP, Juan Antonio Franco, quien justifica la moción “por la parálisis y oportunidades perdidas en Callosa y para recuperar la gestión”.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

👉Y a la espera del posible cambio en el Gobierno local, Unión de Ciudadanos Independientes de Callosa de Segura (UCIN) ha convocado para el sábado una manifestación reivindicando mayor seguridad en las calles. Con el lema "¡Por una ciudad segura, habitable y en paz!", han hecho un llamamiento a vecinos, asociaciones y comerciantes, para que acuda a las 11,30 horas al punto de partida en el paseo de la Estación. La convocatoria también invita al resto de grupos municipales, y ya cuenta con el respaldo del PP. Como portavoz de UCIN, Javier Pérez afirma que existe una creciente preocupación por la inseguridad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid