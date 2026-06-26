Noticias Mediodía 26/06/2026

Juan Antonio Franco vive sus primeras horas como alcalde de Callosa de Segura con una manifestación contra la inseguridad

👉 El nuevo alcalde ha dicho que el municipio necesita recuperar el rumbo, la estabilidad y la capacidad de mirar al futuro con ilusión y confianza para afrontar retos. Al Pleno asistieron alcaldes y concejales del PP en varios municipios de la Vega Baja. La secretaria general del PP de la Provincia de Alicante, Ana Serna, destaca que Juan Antonio Franco tiene un proyecto “ilusionante” y “las ideas muy claras sobre lo que necesitan los callosinos. 👉 Uno de los retos del nuevo alcalde callosino es la mejora de la seguridad ciudadana, y precisamente 48 horas después de tomar posesión del cargo, el PP respalda la manifestación reivindicando mayor seguridad en la calle que ha convocado para este sábado Unión de Ciudadanos Independientes de Callosa de Segura (UCIN).