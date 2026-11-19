El deporte de la Vega Baja continúa acumulando buenos resultados en diferentes disciplinas. El ciclismo, el patinaje y el tenis han dejado un nuevo fin de semana de éxitos para clubes de la comarca, con reconocimientos autonómicos, medallas internacionales y títulos en competiciones por equipos.

Comenzamos por el ciclismo, donde el Orihuela Cycling Team recibirá un doble reconocimiento en la próxima Gala del Ciclisme de la Comunitat Valenciana, que se celebrará el 4 de diciembre en San Vicente del Raspeig. La formación oriolana será distinguida como el mejor equipo de las Challenges autonómicas de carretera en las categorías Sub23 y Élite-Sub23, después de proclamarse vencedora de ambas clasificaciones.

Ciclismo | Onda Cero Vega Baja

Se trata del reconocimiento a una temporada extraordinaria, en la que el conjunto ha destacado por su regularidad y por su presencia en las principales pruebas del calendario valenciano, compitiendo además con otras citas del ranking nacional.

En la categoría Sub23, el equipo consiguió una victoria de etapa en Genovés, con Mario de Mingo, y se adjudicó la clasificación general individual con Alexis Rodríguez, después de mantener un emocionante duelo con José Ramón Guijarro, que también formará parte de la plantilla oriolana en 2027.

Por su parte, en la clasificación absoluta Élite-Sub23, Miquel Pons terminó en una brillante segunda posición, después de disputarse la victoria en el esprint de la última prueba con Víctor Castellano, que finalmente se llevó el triunfo y que también defenderá los colores del Orihuela Cycling Team la próxima temporada.

Un doble galardón que pone el broche de oro a una campaña histórica para el club, que continúa consolidándose entre las principales estructuras del ciclismo amateur nacional.

Y de las dos ruedas pasamos al patinaje, porque el Club de Patinaje Torrevieja también ha firmado una destacada actuación, en este caso a nivel internacional. Siete deportistas de la entidad participaron del 12 al 15 de noviembre en la undécima edición de la Copa Internacional Busto Battle, celebrada en la localidad italiana de Busto Arsizio, donde se dieron cita más de 200 patinadores procedentes de al menos diez países.

Patinaje | Onda Cero Vega Baja

La expedición torrevejense regresó con un balance de seis medallas y varios puestos destacados en las distintas modalidades de inline freestyle.

Mayko Lombardo consiguió dos medallas: la plata en Classic y el bronce en Battle, además de una cuarta posición en Speed. Adrián García también subió dos veces al podio, con la plata en Battle y el bronce en Classic. Por su parte, Gala Parra logró la medalla de plata en la modalidad de Salto.

También completaron una buena actuación Valeria Hidalgo, con dos quintos puestos en Classic y Battle, y Anastasiia Putilina, que terminó quinta en Derrapes. La expedición se completó con Noelia Hidalgo e Iryna Anisimova, que también contribuyeron al buen papel del equipo torrevejense en esta importante cita europea.

Y terminamos con el tenis, donde el Club de Tenis Torrevieja ha vivido otro fin de semana especialmente positivo, con varios equipos protagonistas en las competiciones provinciales y autonómicas.

Uno de los grandes resultados llegó con el conjunto Alevín Mixto, que se proclamó campeón provincial después de imponerse en la final al Club Concept de Alicante. Además, el equipo Infantil Mixto consiguió una nueva victoria y certificó su clasificación para la fase final.

En categoría absoluta, el equipo de Copa Federación logró una contundente victoria por cinco a cero frente al Club de Tenis Catarroja, resultado que le permitirá disputar la final de la competición. Su rival será el Real Club Náutico de Valencia, en una eliminatoria prevista para este domingo, 22 de noviembre. Será la tercera vez en su historia que el club torrevejense alcanza esta final, después de haber sido subcampeón en 2002 y campeón en 2023.

Otro éxito destacado llegó de la mano de las Veteranas +35, que revalidaron el título de campeonas de la Comunidad Valenciana tras superar al Club de Tenis Saladar de Valencia. Es, por tanto, su segundo campeonato autonómico consecutivo.

La nota menos positiva fue la derrota del equipo de Veteranas +45, que cedió por un ajustado dos a tres frente al Club de Tenis Montemar de Alicante.

Además, el club ha incorporado un nuevo equipo de competición en el ámbito de la Vega Baja, denominado equipo Mochilero, que debutó con victoria por cuatro a uno frente al conjunto de Pilar de la Horadada.

Tres disciplinas y numerosos protagonistas que vuelven a demostrar el buen momento del deporte de la comarca y el trabajo que realizan sus clubes, tanto en la formación de jóvenes deportistas como en la competición al más alto nivel.