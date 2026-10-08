El Ayuntamiento de Torrevieja respalda la formación en la nueva sede universitaria con más de 1,15 millones para la UMH y la UNED

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado hoy los convenios de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche para dar continuidad y ampliar su actividad en la nueva sede universitaria de la ciudad.

Los dos acuerdos contemplan una aportación económica municipal total de 1.158.806 euros, distribuida en 398.806 euros para la UMH durante los cursos 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029, y hasta 760.000 euros para la UNED durante los cursos 2026/2027 hasta 2029/2030.

El esfuerzo económico del Ayuntamiento se completa con la aportación de los espacios y los servicios necesarios para el funcionamiento de la sede. De este modo, la inversión municipal respalda tanto las instalaciones como una oferta de enseñanza y actividades dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores, residentes internacionales y personas mayores, acercando nuevas oportunidades de formación a la ciudadanía.

LA UMH AMPLÍA SU PROGRAMACIÓN CON UNA INVERSIÓN MUNICIPAL DE CASI 400.000 EUROS

El convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche establece una vigencia de tres años y una aportación municipal de 132.935,58 euros por curso, hasta alcanzar un total de 398.806,74 euros. El acuerdo da continuidad al convenio firmado el 8 de noviembre de 2022, cuya vigencia ha finalizado. A la vista de los resultados obtenidos, ambas instituciones mantienen y amplían la colaboración, adaptándola a las necesidades actuales de Torrevieja.

Junto al Ayuntamiento y la UMH participan la Fundación Universitas Miguel Hernández, vinculada al Parque Científico UMH, y la Fundación MUDIC, Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias. El convenio contempla su suscripción por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz.

La programación se articula en cinco grandes líneas de actuación. En formación permanente universitaria, se prevé una edición por curso de cuatro certificados: Especialista en Comunicación y Marketing con IA; Formación para Cuidadores de Personas Mayores y/o Dependientes; Innovar para Enseñar: Metodologías Activas y Efectivas en Educación; y Nuevas Tendencias en la Enseñanza y el Entrenamiento Deportivo. El primer curso incluirá, además, microcredenciales.

En emprendimiento, el Parque Científico UMH desarrollará el programa Torrevieja Emprende, la línea con mayor dotación del convenio, con 42.280 euros por curso, junto a talleres dirigidos a estimular el espíritu emprendedor entre el alumnado de Formación Profesional.

La línea de idiomas comprende formación en español para residentes extranjeros y formación especializada en idiomas, atendiendo a la importante presencia de población internacional en la ciudad.

En divulgación científica, se realizarán talleres STEAM del MUDIC en los centros educativos, el programa «Eureka! Música y Ciencia» y colaboraciones en congresos de divulgación científica y educativa. La oferta se completará con cursos de verano y de invierno abiertos a toda la ciudadanía.

Como principal novedad, a partir del curso 2027/2028 Torrevieja contará con las Aulas Universitarias de la Experiencia, el programa de la UMH dirigido a personas mayores.

Por su parte, el Ayuntamiento aporta las instalaciones del Centro Universitario, asume su mantenimiento y facilita otros espacios cuando resulte necesario y designa a una persona de apoyo a la dirección de la sede.

760.000 EUROS PARA EL AULA UNED Y UNA OFERTA DE TRES GRADOS UNIVERSITARIOS

El convenio con el Centro Asociado a la UNED de Elche regula la actividad del Aula UNED de Torrevieja durante cuatro cursos académicos, desde 2026/2027 hasta 2029/2030, con una aportación municipal máxima de 190.000 euros por curso y un importe total de hasta 760.000 euros.

La programación se distribuye en siete líneas de actuación. La actividad docente reglada, dotada con 90.000 euros por curso, incluye el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, así como los grados de Educación Infantil, en modalidad semipresencial; Psicología, en modalidad presencial; y Comunicación, Periodismo y Diseño Digital, en modalidad semipresencial.

La extensión universitaria, con 20.000 euros por curso, comprende el programa Universidad Abierta, el ciclo Cinecrítico, jornadas de Educación, un curso de verano, la presencia en la Feria del Libro y en la feria Oriéntate, y El debate UNED.

La línea de ampliación sociocultural, educativa e investigación, con 42.000 euros por curso, contempla la adhesión a la Cátedra de la Infancia y la Adolescencia, clases de conversación en español para residentes extranjeros, un manual de español para población ucraniana, el Festival Grandes Compositores, el juego de educación vial VIALE para niños, niñas y adolescentes, el proyecto TOR TUR y becas de investigación.

La proyección cultural nacional e internacional, dotada con 19.000 euros por curso, incluye la colaboración con el Instituto Cervantes en la promoción de Pedro Salinas, el Congreso Internacional «Generación del 27: 100 años de luz», iniciativas de fomento de la lectura, proyectos europeos y un festival internacional de cortometrajes.

Por último, la biblioteca contará con 2.500 euros por curso e incorporará la donación de la Biblioteca Familia Riquelme Talamás, compuesta por más de 7.000 volúmenes. Las dos líneas restantes corresponden a material fungible, con 3.200 euros, y comunicación, promoción y logística, con 13.300 euros por curso.