Tras desarrollar hace dos años el proyecto de restauración de las fotografías que resultaron dañadas en la DANA ahora la Universitat Politècnica de València restaurará las fotografías familiares dañadas por la dana Adam. Lo hará a través del programa Fotorestaura, la nueva iniciativa impulsada por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV.

De esta forma quieren contribuir a preservar la memoria y los recuerdos de las familias afectadas en las comarcas de la Safor, la Marina y la Ribera. Esther Nebot, una de las coordinadoras, afirma que el objetivo es recuperar su patrimonio personal y emocional. Hasta que puedan recoger las fotografías recomiendan que las mantengan aireadas o conservarlas en bolsas perforadas.

Está previsto habilitar dos puntos de recogida de fotografías, uno en Dénia y otro en Oliva, para que los afectados puedan facilitarles las fotografías dañadas. La ubicación y los detalles de funcionamiento de ambos puntos de recogida se darán a conocer próximamente.