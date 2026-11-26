La Unió Llauradora ha denunciado que la Unión Europea ha importado más de 821.000 toneladas de arroz procedentes de Mercosur, Myanmar y Camboya durante los ocho primeros meses de 2026, con un valor unitario medio un 22 % inferior al del mismo periodo del año anterior.

Entre enero y agosto la UE importó 238.990 toneladas de arroz de Mercosur y 582.866 toneladas de Myanmar y Camboya, según los datos oficiales analizados por La Unió.

Aunque el volumen conjunto disminuyó un 8,1 % respecto a 2025, el valor unitario medio cayó de unos 603 a 473 euros por tonelada, lo que puede aumentar la presión sobre los precios y la comercialización de la producción europea.

Para La Unió, los mecanismos de protección comercial de la UE deben tener en cuenta no solo los volúmenes importados, sino también los precios de entrada, los costes efectivos de producción europeos y la rentabilidad de las explotaciones.

Especialmente "preocupante", incide la organización, es la entrada de más de 165.000 toneladas de arroz semiblanqueado o blanqueado procedente de Myanmar, con un valor unitario medio de 419 euros por tonelada, un 27,5 % menos que el año anterior.

Este arroz, que ya ha pasado por un proceso de transformación industrial, entra a un precio de 0,41 euros por kilo, mientras que el coste orientativo de producir un kilo de arroz con cáscara en la Comunitat Valenciana, antes de cualquier transformación, ronda los 0,54 euros, y los arroceros valencianos perciben precios en origen de 0,31 euros por kilo, muy por debajo de sus costes de producción.

"Si las importaciones se abaratan más de un 20 % mientras los arroceros valencianos no cubren los costes de producción, Europa no puede continuar mirando hacia otro lado", ha apuntado Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora.

La Unió reclama al Gobierno que inste a la Comisión Europea a investigar el impacto acumulado de las importaciones sobre los precios, los márgenes y la rentabilidad de los productores europeos y que estudie activar los mecanismos generales de salvaguardia disponibles sin esperar a 2027, entre otras medidas.

Asimismo, insiste en que la Generalitat debe actuar de forma "urgente" para garantizar la continuidad del cultivo del arroz en 2027 y recuerda su petición de una ayuda extraordinaria de 1.200 euros por hectárea para compensar parte de las pérdidas económicas estimadas en algo más de 18 millones.