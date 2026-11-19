La Comunitat Valenciana afronta este jueves una jornada marcada por el viento y el temporal marítimo, con avisos amarillos activos por fenómenos costeros y fuertes rachas de poniente en distintos puntos del territorio. La situación dejará especialmente afectado al litoral de Valencia, donde se espera viento del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, de fuerza 7, acompañado de rachas fuertes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso amarillo por fenómenos costeros permanecerá activo en todo el litoral valenciano hasta las 12.59 horas. Además, el interior de la provincia de Alicante estará bajo aviso por viento hasta las 11.59 horas, ante la previsión de rachas máximas de 70 kilómetros por hora de componente oeste y noroeste.

El viento soplará moderado del oeste, con intervalos de fuerte en el interior y rachas muy fuertes en puntos del interior y del prelitoral de Alicante. Estas condiciones mantienen la atención puesta también en la evolución del temporal marítimo en la costa valenciana.

En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas del día, que irán dando paso a cielos poco nubosos. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas del interior de la mitad norte a primera hora.

Descenso de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, que podrá ser notable en las mínimas de la zona central de la Comunitat Valenciana.

Por capitales de provincia, Alicante alcanzará los 25 grados de máxima, con una mínima de 15. En València, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 24 grados, mientras que en Castelló de la Plana se esperan temperaturas de entre 13 y 24 grados.

Pese al descenso térmico, las máximas seguirán siendo relativamente suaves para esta época del año, especialmente en el litoral alicantino.