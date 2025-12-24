La sede del PP de Finestrat, atacada con pintadas: "Fàcil llavar cares"

La sede del PP en Finestrat (Marina Baixa) ha amanecido atacada con pintadas en su fachada. No se trata de cualquier sede local de los 'populares' puesto que Finestrat es el municipio natal del nuevo president de la Generalitat y líder del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. De hecho, Pérez Llorca ha sido alcalde de la localidad hasta hace apenas unos días.

Una serie de pintadas, concretamente, con el mensaje "Fàcil llavar cares" y la firma del colectivo juvenil independentista Arran. Un ataque que ha condenado el propio Pérez Llorca, que lo ha tildado de "lástima". "Yo creo que, en democracia, no cabe la violencia. Alguien quiere romper esa convivencia, que tenía ser un ejemplo para muchísimos", ha lamentado Pérez Llorca en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas en La Vila Joiosa.

"Insisto: yo hago una condena muy seria de estas actitudes vandálicas que, insisto, no caben en la democracia. Yo invito a todos los partidos que sí creen en la democracia a que condenen estos hechos", ha añadido el ahora president de la Generalitat y también líder del PP de la Comunitat Valenciana en relación con el ataque vivido en la sede del PP en Finestrat.

En un mensaje publicado en redes sociales, el PSPV-PSOE condena este ataque. Los socialistas hablan de "hechos que no tienen cabida" y apelan a la "convivencia" y al "respeto".