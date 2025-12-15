Toma posesión

Nati Algado investida Alcaldesa de Finestrat

La comarca de la Marina Baixa obtiene más representación con los nuevos nombramientos del Consell, entre ellos el del finestratí Eduardo Pascual Martínez,Secretario Autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana y la nuciera Angela Cano directora de Análisis

Finestrat |

En un multitudinario y emotivo pleno, así se convierte en la 1ª mujer en alzar la vara de mando del Ayuntamiento de Finestrat, algo que la llena de orgullo y responsabilidad.

Algado asegura que su objetivo principal es escuchar a los vecinos para saber sus necesidades y adaptar la hoja de ruta a las necesidades reales y actuales del municipio. Un Finestrat que se imagina así.

El President de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, anterior alcalde del municipio estuvo presente para arropar a la Alcaldesa, junto a la Consellera de Turismo, Marian Cano, el Presidente de la Diputación, Toni Pérez, diputados autonómicos, alcaldes y concejales de la comarca y multitud de vecinos/as. Pérez Llorca afirmó que Finestrat está con Nati Algado en las mejores manos.

Y el primer representante de la Comunidad Valenciana y de la Marina Baixa es el President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después la consellera de Industria y Turismo, la nuciera Marián Cano, que sigue al frente de su consellería tras las renovaciones del Consell impulsadas por Juanfran Pérez Llorca. Y este fin de semana conocíamos que el finestratí Eduardo Pascual Martínez ha sido nombrado Secretario Autonómico de Innovación y la nuciera Ángela Cano como directora de Ánalisis, a ellos se suman los hasta ahora cargos autonómicos de la comarca como son el benidormense Sebastián Fernández, Secretario Autonómico de Vivienda, la vilera Xaro Escrig como Directora general de Innovación e Inclusión Educativa, los también nucieros Miguel Ángel Ivorra, Director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y Vicente Ripoll, Director general del Institut Valencià de la Joventut, la benidormense Ángelica Such, Directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico y los diputados autonómicos del PP procedentes de Benidorm José Ramón González de Zarate y Manuel Pérez Fenoll y la diputada autonómica del PSOE Mayte García.

