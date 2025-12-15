Nati Algado investida Alcaldesa de Finestrat

En un multitudinario y emotivo pleno, así se convierte en la 1ª mujer en alzar la vara de mando del Ayuntamiento de Finestrat, algo que la llena de orgullo y responsabilidad.

Algado asegura que su objetivo principal es escuchar a los vecinos para saber sus necesidades y adaptar la hoja de ruta a las necesidades reales y actuales del municipio. Un Finestrat que se imagina así.

El President de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, anterior alcalde del municipio estuvo presente para arropar a la Alcaldesa, junto a la Consellera de Turismo, Marian Cano, el Presidente de la Diputación, Toni Pérez, diputados autonómicos, alcaldes y concejales de la comarca y multitud de vecinos/as. Pérez Llorca afirmó que Finestrat está con Nati Algado en las mejores manos.

Y el primer representante de la Comunidad Valenciana y de la Marina Baixa es el President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después la consellera de Industria y Turismo, la nuciera Marián Cano, que sigue al frente de su consellería tras las renovaciones del Consell impulsadas por Juanfran Pérez Llorca. Y este fin de semana conocíamos que el finestratí Eduardo Pascual Martínez ha sido nombrado Secretario Autonómico de Innovación y la nuciera Ángela Cano como directora de Ánalisis, a ellos se suman los hasta ahora cargos autonómicos de la comarca como son el benidormense Sebastián Fernández, Secretario Autonómico de Vivienda, la vilera Xaro Escrig como Directora general de Innovación e Inclusión Educativa, los también nucieros Miguel Ángel Ivorra, Director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y Vicente Ripoll, Director general del Institut Valencià de la Joventut, la benidormense Ángelica Such, Directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico y los diputados autonómicos del PP procedentes de Benidorm José Ramón González de Zarate y Manuel Pérez Fenoll y la diputada autonómica del PSOE Mayte García.