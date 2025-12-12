Comercio

Más de 250 establecimientos se han adherido ya a la campaña de bonos #BenidormTeDaMás que arranca el lunes 15 diciembre

Desde el Ayuntamiento se ha calculado que el impacto de esta sexta edición de #BenidormTeDaMás en el tejido empresarial local puede alcanzar o incluso superar los 5 millones de euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El Consistorio ha reservado 1,8 millones para financiar los descuentos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre con el objetivo de promover las compras en el comercio local

Los usuarios podrán descargarse los bonos desde las 9 de la mañana del lunes a través de la aplicación o de forma presencial en Ayuntamiento y extensiones administrativas. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Esta sexta edición, que nuevamente será de carácter universal y de la que este año se van a poder beneficiar cerca de 71.000 ciudadanos empadronados, mayores de 18 años empadronados a 1 de octubre.

Para hacer uso de esta campaña, los usuarios podrán descargarse a partir de las 9 de la mañana del próximo lunes, día 15, hasta tres bonos por importe de diez euros cada uno para canjear por descuentos en compras realizadas en los establecimientos adheridos y cuyas cuantías, al menos, multipliquen por dos el importe de dicho bono. Es decir, podrán obtener un descuento máximo de treinta euros por compras de cuantía igual o superior a sesenta.

Asimismo, las bases fijan que los comercios y establecimientos de la ciudad podrán inscribirse para participar, a través de la plataforma web de #BenidormTeDaMás hasta el 30 de diciembre de 2025, pudiendo por tanto adherirse incluso con la campaña ya iniciada y prácticamente hasta el último día previsto para su celebración.

