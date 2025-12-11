La Nucía anuncia la apertura del tercer colegio y la Universidad de Nebrija para 2026

El primer edil de La Nucía, Bernabé Cano ha hecho el balance anual previo a las fechas navideñas y ha dado a conocer algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo el próximo año, o que ya estarán finalizadas como el tan demando tercer colegio que comenzó a construirse en octubre. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

El año 2026 estará vinculado a la educación con la entrada en funcionamiento del primer Centro Universitario en La Nucía, donde se impartirán diferentes grados y arrancarán las obras del segundo Instituto y de la Residencia de Estudiantes. Estas actuaciones llevarán al municipio a contar con toda la línea de educación desde los más pequeños hasta la universidad. Este año ha sido clave para el desarrollo del Sector La Serreta con la apertura de la primera de las tres zonas comerciales. Las obras de las otras dos zonas comerciales han comenzado y la previsión es que abran a finales de 2026: “Porta La Nucía” junto Rotonda 1 y “La Nucía Park” junto Cementerio, con 70.000 metros cuadrados y generará en total 700 puestos de trabajo

En 2026 concluirán las del nuevo Depósito de la Red de Agua Potable de La Nucía y las obras de colectores de pluviales realizada en el Sector Serreta. También abrirá finalmente el Consultorio Auxiliar de Salud de Bello Horizonte y se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el deporte como la rehabilitación del parquet del Pabellón Camilo Cano, la construcción del Trinquet de Pilota Valenciana o acciones en el ámbito de la cultura y el turismo como la “Tirolina con Polop” y “Galería Subterránea” o dos museos el Casal Fester- Museu de la Festa y el Museo Etnográfico del Captivador, para conseguir una ciudad más moderna que genere empleo y que de servicios a sus vecinos y vecinas