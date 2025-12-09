Villajoyosa retira vegetación invasora en el cauce urbano del río Amadorio para mejorar la seguridad, biodiversidad y limpieza del entorno

La actuación pretende frenar la expansión de especies exóticas que comprometen la salud del ecosistema y la limpieza del entorno. Escuchamos a Carlos Soler, concejal de Medio Ambiente de Villajoyosa

La intervención se ha completado con labores de saneamiento, limpieza y acondicionamiento del entorno urbano del río. Estas actuaciones se están realizando desde el mes de octubre, siguiendo criterios ambientales estrictos para respetar los periodos de cría de las aves que habitan en el cauce. De este modo, se garantiza que los trabajos no interfieran en la reproducción de las especies presentes ni afecten a su dinámica natural.

Estas especies, especialmente la caña común, tienden en pocos meses a ocupar grandes extensiones del cauce, desplazar la vegetación autóctona y alterar el equilibrio ecológico del entorno, ya que su presencia no solo afecta a la biodiversidad, sino también a la capacidad hidráulica del río, incrementando el riesgo de obstrucciones y complicaciones en episodios de lluvias intensas.