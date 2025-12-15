TRAM

El TRAM recupera mañana el servicio ferroviario entre Hospital Vila y Benidorm

Las obras se han desarrollado en los términos municipales de La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm y han supuesto una inversión cercana a los 40 millones de euros, financiados con fondos europeos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana restablecerá la circulación de trenes entre las paradas de Hospital Vila y Benidorm, una vez finalizadas las obras de duplicación de vía y electrificación en este tramo de la Línea 1 del TRAM d’Alacant.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha señalado que se trata de una actuación muy necesaria que llega tras años de espera y que ha supuesto una clara penalización para la comarca de la Marina Baixa.

Los trabajos han incluido la construcción de un nuevo viaducto, la mejora de los sistemas de seguridad y comunicaciones, la renovación de las instalaciones eléctricas y la adaptación de las paradas de Cala Finestrat, Terra Mítica y Hospital Vila, mejorando la accesibilidad y la calidad del servicio.

Con la reanudación del servicio ferroviario, dejará de funcionar el servicio alternativo de autobuses que ha estado operativo desde finales del pasado mes de noviembre.

