Villajoyosa acondicionará el camino de la partida del Secanet, en el tramo junto al colegio de Educación Especial

Esta actuación cuenta con una inversión de 47.622,38 euros para la mejora de la accesibilidad de esta vía como explica el edil de Urbanismo, Pedro Ramis

Esta zona del camino de la partida del Secanet, es una vía que absorbe una gran cantidad de vehículos al día y donde se encuentra el Centro de Educación Especial Secanet. La obra es una demanda que ha hecho el propio centro y los vecinos de la zona y los trabajos permitirán mejorar esta vía donde se ubican dos centros escolares además de viviendas y es uno de los caminos de acceso al Hospital Comarcal de la Marina Baixa a través de la partida del Torres.

El vial no solo mejorará en cuanto al pavimento, sino que se creará una acera, hasta ahora inexistente, para mejorar las condiciones de seguridad vial y la accesibilidad del itinerario peatonal utilizado por vecinos y usuarios de los centros escolares.