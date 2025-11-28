Juanfran Pérez Llorca, presidente electo de la Generalitat Valenciana, presenta su renuncia como alcalde en Finestrat

Este viernes en Finestrat tenía lugar sesión plenaria ordinaria desde la 1 del mediodía y en ella ya no estaba Juan Francisco Pérez Llorca como concejal, al haber entregado su renuncia esta misma mañana era la alcaldesa en funciones y primera teniente alcalde de Finestrat Nati Algado incluía como despacho extraordinario y ella misma agradecía a Juanfran Pérez Llorca su labor al frente del consistorio estos últimos diez años y leía además la renuncia presentada por Juanfran Pérez Llorca.

Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa en funciones durante la sesión plenaria ordinaria en la que hablaba sobre la figura tan destacada y la labor desarrollada por Juanfran Pérez Llorca en el consistorio

Todo apunta a que Nati Algado será ella la candidata para la alcaldía y si sale adelante, se convertiría en la primera mujer en ostentar el cargo en el municipio.