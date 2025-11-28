Pleno ordinario

Juanfran Pérez Llorca, presidente electo de la Generalitat Valenciana, presenta su renuncia como alcalde en Finestrat

Todo apunta a que la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones Nati Algado será la candidata para la alcaldía y si sale adelante, se convertiría en la primera mujer en ostentar el cargo en el municipio

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Juanfran Pérez Llorca, presidente electo de la Generalitat Valenciana, presenta su renuncia como alcalde en Finestrat
Juanfran Pérez Llorca, presidente electo de la Generalitat Valenciana, presenta su renuncia como alcalde en Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

Este viernes en Finestrat tenía lugar sesión plenaria ordinaria desde la 1 del mediodía y en ella ya no estaba Juan Francisco Pérez Llorca como concejal, al haber entregado su renuncia esta misma mañana era la alcaldesa en funciones y primera teniente alcalde de Finestrat Nati Algado incluía como despacho extraordinario y ella misma agradecía a Juanfran Pérez Llorca su labor al frente del consistorio estos últimos diez años y leía además la renuncia presentada por Juanfran Pérez Llorca.

Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa en funciones durante la sesión plenaria ordinaria en la que hablaba sobre la figura tan destacada y la labor desarrollada por Juanfran Pérez Llorca en el consistorio

Todo apunta a que Nati Algado será ella la candidata para la alcaldía y si sale adelante, se convertiría en la primera mujer en ostentar el cargo en el municipio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer