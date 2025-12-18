Balance año

Nati Algado, alcaldesa de Finestrat, avanza los proyectos e inversiones del consistorio para 2026

Durante su intervención expresó su felicitación a quien ha sido su predecesor en el cargo, el alcalde de 2015 a 2025, Juanfran Pérez Llorca, ahora President de la Generalitat "pues ha liderado este proyecto hasta hace menos de un mes desde la cercanía, el diálogo y la atención al ciudadano/a"

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Nati Algado ha analizado los cinco ejes alrededor de los cuales pivotará su proyecto como primera edil del municipio y que son: educación y juventud, sobre las que ha desgranado que las obras del primer instituto van a muy buen ritmo y que será una realidad a finales de 2026 inicios de 2027, la segunda Escoleta que se va a licitar en breve, así como el tercer colegio de Infantil y Primaria, mientras en materia de juventud ha incidido en dos cuestiones relacionados con la vivienda enfocada a jóvenes a través del Plan VIVE que esta próxima semana van a mantener una reunión con la Generalitat Valenciana y seguir invirtiendo en formación y creación de empleo otro de los ejes para el municipio, con una tasa de desempleo muy baja, sólo del 6%

Otro eje será el Urbanismo, la movilidad y la accesibilidad y sobre estas inversiones ha destacado las obras de acceso al Casco Histórico, el alumbrado ornamental de la Penya, la Vía Verde de La Cala al Bulevar, el Anillo que rodeará La Penya y el Elevador al Castell y por supuesto ha avanzado sobre la próxima aprobación del Plan General Estructural del Municipio, el proyecto básico ya se ha presentado con esa primera fase y esa consulta pero con el objetivo claro de marcar el crecimiento del casco histórico.

Otros ejes para la alcaldesa de Finestrat son los Servicios públicos y Bienestar social; Medio ambiente, Cultura y Deporte; y de la Economía, Empleo y Turismo y como actuaciones concretas también para el 2026 está la del proyecto del Centro de Día entre otros

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer