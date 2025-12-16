diputación

Numerosas entidades de la Marina Baixa participan en un encuentro organizado por el Grupo Socialista de la Diputación de Alicante

Con este encuentro, desde el Grupo Socialista insisten en la importancia de escuchar al tejido asociativo de la provincia como base para impulsar políticas públicas más justas, cercanas y adaptadas a la realidad social

El encuentro se ha planteado como un espacio de diálogo y escucha activa, en el que se ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una Diputación más social, más inclusiva y más igualitaria, alineada con las necesidades reales de la ciudadanía.

Durante el acto, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha subrayado que “defendemos una Diputación más igualitaria, más social y comprometida con quienes más lo necesitan; una institución útil, cercana y que no deje a nadie atrás”. Arques ha insistido en que la Diputación “debe ser una herramienta al servicio de las personas y del fortalecimiento del tercer sector, clave para la cohesión social de nuestra provincia”.

