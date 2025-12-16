Pérez Llorca destaca la recuperación total de la circulación del TRAM entre el Hospital Vila y Benidorm

Juanfran Pérez Llorca junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y alcaldes y concejales de la comarca de la Marina Baixa, así como cargos autonómicos y provinciales, ha asistido a la reapertura completa de este tramo, tras las obras de duplicación de vía y electrificación, desarrolladas a lo largo de 6,23 kilómetros.

El president ha señalado que esta actuación responde a “una demanda histórica de todos los municipios de la comarca, que reclamaban un transporte público más moderno y adaptado a las necesidades actuales y al crecimiento poblacional”.

Además, Pérez Llorca ha avanzado que la Generalitat continuará impulsando nuevas infraestructuras que permitirán seguir mejorando la movilidad y los servicios públicos en la Marina Baixa.

Por su parte, el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, se ha mostrado satisfecho con esta mejora del servicio, destacando el refuerzo de las conexiones y la comodidad para los usuarios del TRAM.

