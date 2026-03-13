Posibles chubascos y nieve este fin de semana en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con riesgo de chubascos débiles, nieve por encima de 700 metros y un descenso notable de las temperaturas máximas tras un viernes en el que predominará el cielo despejado y las temperaturas no sufrirán cambios significativos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante esta jornada de viernes el cielo de la Comunitat Valenciana estará despejado en general y con algún intervalo de nubes bajas en el litoral de Castellón, las temperaturas apenas variarán, salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur, y el viento será flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde.

Previsión fin de semana

Durante el fin de semana el sábado predominará el cielo nuboso por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde y con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas la primera mitad del día, y la cota de nieve descenderá de 1800-2000 metros a 700-900 metros en el interior de la mitad norte. Las temperaturas sufrirán un descenso, notable en el caso de las máximas, y el viento será flojo del oeste aumentando a moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en el interior del tercio norte, según Aemet.

Durante la jornada del domingo predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el interior norte de Castellón a primeras horas, que serán de nieve por encima de 700-900 metros. Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso en la mitad sur y no variarán en el norte, las máximas bajarán en el interior norte de Castellón y no experimentarán cambios en el resto, y se producirán heladas débiles en puntos del interior.

El viento será el domingo moderado del noroeste, tendiendo a flojo en Valencia y Alicante a últimas horas, con probabilidad de rachas muy fuertes en el tercio norte, indica Aemet.