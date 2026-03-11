Detenidos padre e hijo por agresión sexual a una trabajadora de su churrería en València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre y a su hijo como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer que trabaja temporalmente en su churrería durante las Fallas.

La Policía Nacional ha informado a EFE que los detenidos, cuyo arresto se produjo el pasado lunes 9 de marzo, son un hombre de 50 años y su hijo de 25.

La investigación la llevan a cabo agentes de la Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental (UCRIF) de la Policía Nacional y, según las fuentes, ese mismo lunes pasaron a disposición del juzgado de guardia.

Se les ha arrestado por los presuntos delitos de agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y detención ilegal.