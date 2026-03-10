El Ayuntamiento encarga las obras para salvar el ficus monumental del Parterre

El Ayuntamiento de València adjudicado las obras de mejora del entorno del ficus monumental del Jardín del Parterre. Los trabajos pretenden asegurar la supervivencia de este ejemplar protegido, que tiene una edad estimada de casi 170 años, ampliando el espacio vital para sus raíces.

Se trata de una intervención anunciada hace cuatro años, durante el gobierno de Compromís y el PSPV-PSOE, después de que una enorme rama de este ficus se desprendió y causó heridas leves a cuatro personas. La rama cayó en septiembre de 2022 sobre la calzada de la plaza Alfonso el Magnánimo, junto al Palacio de Justicia, obligando a cortar la circulación en esa zona. Los técnicos municipales del área de Parques y Jardines atribuyeron lo ocurrido a los efectos de las olas de calor sobre este ejemplar.

El proyecto contempla reutilizar tanto la verja como las piedras del murete perimetral del jardín en el nuevo cerramiento que está previsto crear. La ampliación del espacio necesario para permitir la pervivencia del ficus comprenderá “como mínimo tres cuartas parte de la zona de goteo” del árbol, con el fin de facilitar la expansión de sus raíces.

La intervención también se aprovechará para construir dos rampas que dotarán al jardín de la accesibilidad necesaria para ajustarse a la normativa actual. Según ha sabido Onda Cero, las obras han sido adjudicadas a la empresa valenciana Pavasal por un importe de 130.000 euros y tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses, a contar desde el momento en que se formalice el contrato.