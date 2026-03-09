Hugo Duro: "Desde que vine aquí no he jugado ninguna competición Europea y hasta que no la juegue no voy a parar"

El Valencia se ha llevado los tres puntos en un partido importantísimo que ha remontado en un extenso tiempo de descuento ante el Deportivo Alavés. Un duelo directo por la permanencia que ha acabado con 3-2 a favor del equipo Che que ha contado con penalti a favor en el minuto 99 que ha materializado Hugo Duro.

El futbolista madrileño, uno de los grandes protagonistas de este equipo, le ha dado la victoria al equipo y tras el partido ha celebrado este triunfo en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Da igual quien lo marque lo importante es la victoria los tres puntos, son dos victorias seguidas y ahora vamos a Oviedo a conseguir la tercera. Tengo confianza en mí mismo, todos mis compañeros me decían que lo iba a meter y estaba muy tranquilo".

Su deseo de jugar en Europa

Una vez más Hugo Duro mostraba su ambición al reconocer que "Nuestro sueño es tirar hacia arriba. Desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar. Esto es el Valencia y si no mirar hacia arriba obviamente la afición te va a apretar y con razón".

"Siempre he tenido ese sentimiento de unión con la gente y al final te sientes responsable de no poder mirar más hacía arriba. Siempre digo que mientras dejemos todo en el campo y no nos podamos achacar algo, el equipo tiene que ser ambicioso mirar hacía arriba porque es lo mínimo que este club, este equipo y esta afición merece", explica.

En un día con las miradas en el banquillo, en el del Alavés por el estreno de Sánchez Flores y en el del Valencia por los cánticos de la afición contra Corberán: "La afición ayuda pero es libre de pensar lo que ellos quieran. Nosotros queremos lo mejor para el club siempre, parece que los jugadores a veces no padecemos pero lo pasamos mal. Yo quiero jugar en algún momento en competición europea. Para mi es un sueño estar aquí, me siento como en casa. El míster confía en su trabajo y en el nuestro, nos da mucha ayuda y es el que más trabaja. Lo sufre porque él también es Valenciano".