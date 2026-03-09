VIVIENDA

El Sindicat d´Habitatge de València advierte de que 40 familias pueden quedarse en la calle en La Torre

Las familias han ido ocupando las viviendas, que estaban vacías, desde 2018. El edificio fue adquirido por la entidad pública en 2022.

Amparo Sánchez

València |

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda.
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. | RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El Sindicat d´Habitatge de València ha denunciado públicamente que cuarenta familias residentes, de manera ilegal, en un bloque de viviendas del barrio de La Torre se enfrentan a un desahucio inminente por parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

En ese momento solicitó a las familias documentación con el objetivo de evaluarlos para tratar de hacerles un contrato de alquiler social. Sin embargo, a pesar de tener su situación de vulnerabilidad acreditada, no se procedió a hacerles dicho contrato. El portavoz del Sindicat, Enrique Tárrega, afirma que muchas familias por su situación están excluidas del mercado del alquiler.

En 2024 la EVHA comenzó a abrir procedimientos judiciales de desahucio para todas ellas. Unos procedimientos que de ejecutarse supondría dejar sin vivienda a cerca de cien menores. Además lamentan que se estén llevando a cabo prácticas de intimidación y coacción a las familias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer