El Sindicat d´Habitatge de València advierte de que 40 familias pueden quedarse en la calle en La Torre

El Sindicat d´Habitatge de València ha denunciado públicamente que cuarenta familias residentes, de manera ilegal, en un bloque de viviendas del barrio de La Torre se enfrentan a un desahucio inminente por parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

En ese momento solicitó a las familias documentación con el objetivo de evaluarlos para tratar de hacerles un contrato de alquiler social. Sin embargo, a pesar de tener su situación de vulnerabilidad acreditada, no se procedió a hacerles dicho contrato. El portavoz del Sindicat, Enrique Tárrega, afirma que muchas familias por su situación están excluidas del mercado del alquiler.

En 2024 la EVHA comenzó a abrir procedimientos judiciales de desahucio para todas ellas. Unos procedimientos que de ejecutarse supondría dejar sin vivienda a cerca de cien menores. Además lamentan que se estén llevando a cabo prácticas de intimidación y coacción a las familias.