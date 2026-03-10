SUCESOS

Hallan un cadáver sin piernas en una planta de reciclaje de Paterna

Las primeras investigaciones confirman que no hay indicios de criminalidad

EFE

València |

Imagen de archivo de la Policía Nacional. | POLICÍA NACIONAL

Un cadáver con las piernas amputadas ha sido encontrado en una planta de reciclaje en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) pero las primeras investigaciones confirman que no hay indicios de criminalidad.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, el hallazgo lo realizaron los operarios de la planta cuando estaban moviendo residuos a las 2.30 horas de la madrugada de este lunes.

Tras activar el protocolo de Homicidios y Policía Científica y comisionar al juzgado, las primeras investigaciones han descartado que haya indicios de criminalidad, por lo que se trataría de una muerte accidental o natural, han concluido las fuentes.

