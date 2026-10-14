La Policía Nacional sigue buscando a la persona que hirió a otra de un disparo cerca del Palacio de Congresos de Valencia

Agentes del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia siguen buscando a la persona que hirió a otra de un disparo este martes cerca del Palacio de Congresos y que posteriormente se dio a la fuga.

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, recibió un disparo presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido fue atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente lo evacuó a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde se le intervino quirúrgicamente. El hombre sigue ingresado con pronóstico reservado según fuentes sanitarias.