SUCESO

La Policía Nacional sigue buscando a la persona que hirió a otra de un disparo cerca del Palacio de Congresos de Valencia

Según fuentes policiales, los agentes permanecen con la operación abierta y continúan buscando al presunto autor del disparo.

Europa Press | EFE

Valencia |

Archivo. Coche de la Policía Nacional.
Archivo. Coche de la Policía Nacional. | EFE / Mariscal

Agentes del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia siguen buscando a la persona que hirió a otra de un disparo este martes cerca del Palacio de Congresos y que posteriormente se dio a la fuga.

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, recibió un disparo presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido fue atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente lo evacuó a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde se le intervino quirúrgicamente. El hombre sigue ingresado con pronóstico reservado según fuentes sanitarias.

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