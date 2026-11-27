La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la cesión del derecho de uso de las tres primeras cubiertas de edificios municipales a comunidades energéticas locales, con el fin de que puedan colocar en ellas sus placas solares. Los tejados que se van a ceder son los de una nave municipal de la calle Daniel Balaciart, en el barrio de Benimaclet; la del colegio público Santa Teresa del barrio del Carmen; y la del colegio de educación especial Rosa Llàcer, en la pedanía de Castellar. Este tipo de entidades de autoconsumo colectivo permiten a hogares o comercios compartir una misma instalación fotovoltaica, beneficiándose de los ahorros que supone en la factura de la luz y repartiendo también entre ellos la inversión necesaria para colocar las placas. Está previsto que como mínimo, se destine el equivalente al 10 % de la potencia nominal instalada al autoconsumo de edificios municipales y otro 5 % a hogares vulnerables acreditados por los servicios sociales municipales, como explicaba hace unos meses el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

La previsión inicial es que al menos 25 familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de estas instalaciones, con una asignación de referencia de 0,5 kWp por hogar, que podría cubrir aproximadamente el 25 % de su consumo eléctrico.

Como contamos en Onda Cero, el año pasado las comunidades energéticas locales constituidas en València perdieron alrededor de 170.000 euros en subvenciones europeas preconcedidas debido al el retraso del Ayuntamiento en sacar adelante este trámite de cesión de las cubiertas de sus edificios. Un compromiso que el gobierno local adquirió a principios de 2025 y que ahora se ha hecho realidad.

En conjunto, las tres instalaciones supondrán una inversión estimada de 279.610,27 euros, que será asumida íntegramente por las comunidades energéticas adjudicatarias, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento de las plantas. La producción prevista alcanzará los 366.445 kWh de electricidad renovable al año.

El Ayuntamiento ha diseñado un procedimiento de concurrencia pública que va más allá de los criterios estrictamente económicos y que reconoce la naturaleza ciudadana y sin ánimo de lucro de estas entidades. La valoración de las propuestas suma 100 puntos y prioriza la calidad de los proyectos, su arraigo en los barrios y su contribución al interés general. En concreto, 70 puntos corresponden a criterios evaluables automáticamente y 30 puntos a la valoración del plan de trabajo presentado por cada comunidad energética.

Entre los aspectos que se han valorado figuran los compromisos de aportar energía renovable gratuita por encima de los mínimos obligatorios a edificios municipales y hogares vulnerables, la formación de sus integrantes entre otros aspectos. La estimación económica de los tres proyectos apunta a un ahorro potencial conjunto de alrededor de 46.000 euros anuales para sus participantes, tomando como referencia un ahorro aproximado de 200 euros al año por cada kWp de participación. Se trata de una cifra orientativa, que dependerá de las condiciones de participación y del aprovechamiento de la energía generada.