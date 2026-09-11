Las comunidades energéticas se consolidan en la Comunitat Valenciana con más de 9.000 beneficiarios y 15.500 MWh anuales de energía renovable producida

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) consolida el impulso a las comunidades energéticas locales a través del proyecto europeo ENCOM HUB, que se encuentra en su fase final de ejecución. La iniciativa, financiada por la Unión Europea, trabaja con un conjunto de pilotos en la Comunitat Valenciana para desplegar modelos de autoconsumo colectivo y eficiencia energética basados en la colaboración entre cooperativas, administraciones y ciudadanía.

En la Comunitat Valenciana, ENCOM HUB desarrolla actualmente once pilotos en los municipios de Alginet, Castellar, Vinalesa, Guadassuar, Meliana, Callosa de Segura, Sot de Chera, Chera, Catarroja, Alcodar y Requena. En todos ellos se han llevado a cabo la mayoría de las acciones previstas en el proyecto, desde la recogida de información y datos para la realización de estudios de viabilidad técnico económica de instalaciones de generación solar fotovoltaica y medidas de eficiencia energética, hasta actividades de participación ciudadana y acompañamiento legal y administrativo.

Los estudios de viabilidad elaborados por el ITE abarcan 23 edificios en ocho de los pilotos, con una potencia fotovoltaica total prevista de 10.259 kWp. Los análisis contemplan distintas configuraciones, desde instalaciones fotovoltaicas convencionales hasta soluciones híbridas con sistemas de almacenamiento mediante baterías, e incluso la evaluación de otras tecnologías, como una posible instalación minihidráulica. La producción anual estimada a partir de estos estudios asciende a 15.565 MWh, lo que permitirá avanzar de forma significativa en la cobertura con energía renovable de proximidad de consumos eléctricos locales vinculados a estos pilotos.

Según las estimaciones del ITE, la puesta en marcha de las instalaciones de generación fotovoltaica y de las medidas de eficiencia energética evaluadas beneficiará aproximadamente a 9.100 miembros de las comunidades energéticas asociadas al proyecto. Esta combinación de generación renovable distribuida y reducción de consumos se traducirá en una disminución potencial de emisiones de 4.795 toneladas de CO₂ equivalente al año, contribuyendo a la descarbonización del mix energético y a una mayor estabilidad de la factura de los usuarios participantes.

A lo largo del proyecto, las comunidades energéticas han demostrado una notable capacidad de resiliencia. Muchas de ellas se vieron afectadas directa o indirectamente por la DANA de octubre de 2024, lo que obligó a priorizar la atención de la emergencia y supuso un reto adicional para el desarrollo de las actividades previstas. Pese a ello, la gran mayoría de los pilotos ha podido retomar sus planes y seguir avanzando, manteniendo su compromiso con la transición energética y con el servicio al conjunto de la comunidad.

En paralelo al trabajo técnico y jurídico, ENCOM HUB ha desplegado una intensa labor de dinamización y formación mediante talleres participativos, jornadas presenciales, seminarios en línea y foros territoriales organizados por el ITE y el resto de socios. Estas actividades han permitido acercar el modelo de comunidades energéticas a cooperativas, ayuntamientos, pymes y ciudadanía, explicando las opciones de autoconsumo colectivo, los posibles roles de participación y las oportunidades de financiación disponibles.

Como resultado del trabajo conjunto del consorcio, ENCOM HUB ha desarrollado un Hub de Comunidades Energéticas a escala europea y otro de ámbito nacional, que agrupan herramientas, experiencias y casos de éxito destinados a facilitar la puesta en marcha y consolidación de proyectos similares en otros territorios.

“Los resultados de ENCOM HUB confirman que las comunidades energéticas son una herramienta real para que la ciudadanía, las cooperativas y las administraciones tomen un papel activo en la transición energética”, señala Milagros Peña, responsable del proyecto en el ITE.

ENCOM HUB es un proyecto financiado por la Comisión Europea con expediente GA101120695 y cuenta con la participación de la Agencia de Energía y Desarrollo Sostenible (AESS), Legacoop, Innovacoop, Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE), Alter Alsace Energies (AAE), el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL), el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana (FedCoopElec) y Cleantech Bulgaria (CTBG).