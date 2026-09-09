Setenta chefs de Euro-Toques visitan Requena para ‘empaparse’ de su cultura del vino y su riqueza gastronómica

La jornada ha comenzado con una excepcional cata de uvas dirigida por el enólogo y socio-fundador de Bodegas Hispano Suizas Pablo Ossorio. Los chefs se han sorprendido de esta actividad y la mayoría han reconocido estar ante su primera cata de uva. El enólogo ha ido guiando a los chefs a través de variedades muy representativas de la zona como la macabeo, chardonnay, garnacha, merlot o la autóctona bobal. Los invitados han ido jugando con las sensaciones, sabores y aromas que les transmitían las variedades en un ejercicio que ha resultado brillante, planteando interesantes cuestiones al enólogo berciano.

En su intervención Pablo Ossorio ha aproximado a los presentes a la zona vitivinícola en la que se encontraban hablando de la Denominación de Origen Utiel-Requena como figura de calidad enseña de la comarca y, como no, del Cava de Requena, pues el municipio del altiplano valenciano es uno de los pocos que pueden elaborar cava fuera de Cataluña, siendo ya la primera zona productora después de Comtats de Barcelona.

Una pausa para brindar con cava ha dado paso a un menú marcadamente requenense en el que no han faltado platos como el ajoarriero, el gazpacho manchego o el embutido de Requena asado a la brasa. Y todo ello regado con los vinos y cavas de Requena que han convertido la experiencia en inolvidable para todos los presentes.

La visita se ha encuadrado dentro de la Asamblea de Euro-Toques Comunidad Valenciana que se ha celebrado en Valencia durante tres días. La cita además, ha adquierido este año un significado especialmente relevante, ya que Euro-Toques celebra su 40 aniversario, cuatro décadas de trayectoria defendiendo la gastronomía, el producto de calidad y el compromiso de los cocineros con su profesión y con el territorio. Durante estos días, Valencia se ha convertido en punto de encuentro de

algunos de los profesionales más reconocidos de Euro-Toques. Entre los participantes han estado su presidenta Maca de Castro, su delegada de la Comunidad Valenciana Susi Díaz, su delegada de Valencia Begoña Lluc, miembros de la directiva como Begoña Rodrigo, Pepe Solla y Quique Cerro y demás socios reconocidos como, Vicky Arrels y Ricard Camarena.

La visita a Requena queda enmarcada dentro de las acciones de Requena Ciudad Española del Vino 2026, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre. La capitalidad ha patrocinado este encuentro de Euro-toques. Desde hoy estos cerca de 70 chefs se han convertido en embajadores de Requena y sus productos en primera persona.