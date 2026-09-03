Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde el CEIP Tomás de Montañana con motivo el inicio del curso escolar

Onda Cero Valencia se suma al inicio del nuevo curso escolar con un programa especial de Comunitat Valenciana en la Onda que se emitirá este martes 8 de septiembre en directo desde el CEIP Tomás de Montañana de Valencia.

A partir de las 14:30 horas, el equipo del programa se desplazará hasta el centro educativo para vivir de cerca la vuelta a las aulas y conocer cómo afrontan este nuevo curso sus principales protagonistas: alumnos, familias y profesores.

La emisión contará con la participación del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que abordará los principales retos y novedades a los que se enfrenta el sistema educativo valenciano ante el inicio de este nuevo curso escolar.

Durante el programa también conoceremos de primera mano la realidad del CEIP Tomás de Montañana, sus proyectos y las expectativas de alumnos y docentes ante el comienzo de una nueva etapa educativa.

La vuelta al colegio será el eje de una emisión que permitirá poner sobre la mesa cuestiones como la adaptación de los alumnos, el papel de las familias, los nuevos proyectos de los centros y los desafíos a los que se enfrentan profesores y estudiantes durante el curso.

A través de entrevistas y testimonios desde el propio centro, Comunitat Valenciana en la Onda acercará a los oyentes el ambiente de esta vuelta a las aulas y ofrecerá una visión cercana de uno de los momentos más importantes del calendario educativo.

Con esta programación especial, Onda Cero vuelve a llevar la radio al territorio para acercar a sus oyentes los temas que forman parte de la actualidad y del día a día de los valencianos, en esta ocasión con la educación como protagonista.

El programa especial Comunitat Valenciana en la Onda se emitirá este martes 8 de septiembre, a partir de las 14:30 horas, en directo desde el CEIP Tomás de Montañana de Valencia.

Colabora: Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.