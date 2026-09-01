VINEVENT llega a Gandía para seguir disfrutando del verano con los vinos DO Utiel-Requena

El verano todavía tiene mucho que ofrecer y la DO Utiel-Requena propone seguir disfrutándolo con una copa de sus vinos en la mano. Tras su primera parada en Cullera, VINEVENT llega ahora a Gandía con cuatro nuevas experiencias para disfrutar de sus vinos entre el Mediterráneo, la gastronomía, la música y algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Del 14 al 19 de septiembre, VINEVENT Gandía propone cuatro planes diferentes para descubrir los vinos de la DO Utiel-Requena desde nuevas perspectivas: navegando por la costa, recorriendo uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, disfrutando de un tardeo frente al mar o compartiendo un aperitivo en la playa.

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre con dos experiencias. La primera será un paseo en catamarán con vinos DO Utiel-Requena, a las 19:00 horas, a bordo de Boramar Catamaranes, en el Puerto de Gandía. El Mediterráneo será el escenario de una experiencia que incluirá un paseo en catamarán, degustación de vinos de la DO Utiel-Requena y un picnic gastronómico para disfrutar mientras se navega frente a la costa de Gandía.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, VINEVENT llegará al Palau Ducal dels Borja con una visita guiada para descubrir la historia de uno de los grandes espacios patrimoniales de Gandía. La experiencia se completará con una degustación de vinos de la DO Utiel-Requena acompañada de gastronomía, uniendo patrimonio, cultura y tradición vitivinícola.

El viernes 18 de septiembre, el protagonismo será para el Tardeo VINEVENT DO Utiel-Requena, que se celebrará de 19:30 a 22:00 horas en el Chiringuito Magic Beach Club. Una selección de vinos blanco, rosado y espumoso, gastronomía, música y el Mediterráneo como telón de fondo darán forma a una tarde pensada para desconectar y compartir.

La programación concluirá el sábado 19 de septiembre con el Aperitivo VINEVENT DO Utiel-Requena, de 12:30 a 15:00 horas, en el Chiringuito Marejol. Una propuesta para descubrir diferentes estilos de vino de la Denominación de Origen Utiel-Requena acompañados de una selección gastronómica, música y el ambiente de la playa de Gandía.

Las entradas para las cuatro experiencias ya están disponibles. Consulta aquí toda la programación y elige tu experiencia VINEVENT.

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Antes del inicio de la programación abierta al público, el lunes 14 de septiembre se celebrará la presentación de VINEVENT Gandía dirigida a profesionales del sector y hostelería. Los profesionales interesados en asistir pueden ponerse en contacto con la DO Utiel-Requena.

Con su llegada a Gandía, VINEVENT continúa su recorrido por la costa valenciana para seguir acercando los vinos de la DO Utiel-Requena a nuevos públicos y escenarios. Porque septiembre también es momento de disfrutar del Mediterráneo, brindar, compartir y seguir viviendo el verano.