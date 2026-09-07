Más de uno Valencia desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana

Affidea Clínica Atenea L'Eliana será el próximo 10 de septiembre el escenario de una nueva edición especial de Más de uno Valencia, que trasladará sus micrófonos hasta la clínica para conocer de primera mano su ampliación y sus nuevos servicios sanitarios.

Durante el programa se descubrirán los nuevos espacios destinados a fisioterapia y rehabilitación, así como la incorporación de un nuevo servicio de resonancia magnética, que amplía la oferta asistencial del centro y facilita el acceso a más servicios sanitarios a los vecinos de L’Eliana y de la comarca del Camp de Túria.

El equipo de Onda Cero Valencia conocerá también cómo ha evolucionado la clínica y cuáles son las principales novedades de esta nueva etapa, acercando a los oyentes la realidad de un centro sanitario de referencia en la comarca.

El 10 de septiembre, Más de Uno Valencia se emite desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana, en Onda Cero Valencia.