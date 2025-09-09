Las comunidades energéticas pierden ayudas europeas por la lentitud del Ayuntamiento en la aprobación de los permisos para colocar placas

Las comunidades energéticas locales constituidas en distintos barrios de la ciudad de València siguen esperando a que el Ayuntamiento les permita instalar sus paneles solares sobre las cubiertas de edificios municipales. Es un compromiso que, según denuncian, el gobierno local adquirió a principios de este año, pero que todavía no se ha hecho efectivo. Concretamente, aseguran que el ejecutivo municipal dijo que estas solicitudes estarían resueltas “en tres meses”. Sin embargo, todavía no se ha resuelto ninguna

Actualmente existen en València una decena de estas comunidades energéticas. Hace unos meses ocho de ellas crearon una plataforma para defender sus intereses. Algunas de las comunidades llevan constituidas desde hace ya más de tres años, pero siguen sin poder colocar las placas.

Esa circunstancia les va a llevar a perder “centenares de miles de euros” en subvenciones europeas que ya tenían preconcedidas. Según ha explicado a Onda Cero el portavoz de la plataforma de comunidades energéticas de València, Manuel Campillo, en un principio las tenían hasta este próximo 26 de septiembre para justificar la inversión realizada, aunque la fecha se ha retrasado hasta el 31 de enero de 2026. En todo caso Campillo cree que no hay tiempo suficiente para solventar todos los trámites antes de ese día:

La plataforma sigue también a la espera de que el concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, se reúna con ellos este mes de septiembre tal y como, según aseguran, se comprometió hace unos meses. Por su parte, desde el gobierno local explican que próximamente otorgarán las primeras autorizaciones y que este es un asunto en que están “trabajando desde el primer día, ya que en ocho años el anterior ejecutivo municipal no supo ponerlo en marcha”.

Actualmente, la única comunidad energética con una cubierta municipal concedida y operativa en la ciudad de València es la pedanía de Castellar-l’Oliveral, que forma parte de un proyecto piloto anterior, pero que también está a la espera de la concesión de otra cubierta para expandirse. Las comunidades energéticas locales son una fórmula que permite a hogares o comercios cercanos compartir una misma instalación fotovoltaica beneficiándose de los ahorros que supone en la factura de la luz, y repartiendo también entre ellos la inversión necesaria.