Pilar Bernabé insta a estar "atentos" al machismo en Navidad: "Seamos puntos violeta"

La Comunitat Valenciana viene viviendo un incesante goteo de minutos de silencio como señal de condena y de repulsa hacia la violencia de género. La causa no es otra que los asesinatos machistas acontecidos en tierras valencianas. Este 2025, cinco mujeres valencianas han sido asesinadas por parte de sus parejas o exparejas y, en un asesinato concreto, en Algemesí en junio, el agresor también asesinó al hijo que compartía con la víctimas.

A punto de cerrar el año, las autoridades explican que los casos de violencia de género aumentan durante las fiestas navideñas al multiplicarse, por ejemplo, los encuentros familiares o al pasar más tiempo en casa con motivo de las jornadas festivas. Por ello, protocolos como el Sistema Viogén intensifican los contactos habituales que mantienen con las víctimas del machismo. Se insta a todos y a todas a no mirar hacia otro lado y estar alerta también en Navidad.

"Un llamamiento en estas fechas complejas de festividad, donde los feminicidios suelen tener una incidencia mayor, es importante que los entornos estemos atentos", destaca la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. "Que todas y cada una de nosotras y de nosotros nos convirtamos también en punto violeta", reivindica en referencia a esos puntos de atención habitualmente instalados en grandes acontecimientos para la atención de las víctimas de la violencia contra las mujeres.