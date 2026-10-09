Los galardonados por la Generalitat ponen en valor la importancia de ser reconocidos en su tierra

El torero alicantino Luis Francisco Esplá Mateo, Alta Distinción de la Generalitat este 9 d'Octubre, ha afirmado que los galardones recibidos acercan a los premiados al pueblo y les obligan a ser faro y guía de la sociedad y a mantener una actitud de coherencia en el futuro.

El torero Luis Francisco Esplá interviene tras haber recibido la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor. | EFE/ Biel Aliño

En nombre de los premiados por la Generalitat este año en el Día de la Comunitat Valenciana, Esplá, ya retirado, ha subrayado que la medalla recibida les hace ser eje de virtudes y, sobre todo, de vida.

También han recibido la Alta Distinción, los futbolistas valencianos de la selección española de fútbol, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz, así como la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Marina Cortellés, recibe la Alta Distinción de manos del president. | GVA

La Consellera de Educación y Cultura de Ceuta Pilar Orozco ha reiterado que es un orgullo representar a los ceutíes y ha puesto en valor el reconocimiento y el apoyo del resto de España. Además también se han entregado otras distinciones como la de igualdad a la entidad Mamás en Acción, cuya fundadora Mª José Gimeno ha agradecido el trabajo de centenares de voluntarios,; o la distinción al mérito científico a Enrique de Madaria quien ha reclamado más recursos para la investigación.

También ha sido galardonada la Asociación Síndrome de Down Valencia con la Distinción por Acciones en favor de la Igualdad; la Distinción al Mérito Empresarial y Social ha sido otorgada a Juan Perán, María Dolores Guillamón, Vicente Giner, Francisco Martínez y la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia; los artistas Vicente Colom y Rafael Serrallet Gómez y la Asociación Cultural Caballistas de la Entrada de Toros de Segorbe han recibido la Distinción al Mérito Cultural. La piragüista Bárbara Pardo ha recibido la Distinción al Mérito Deportivo.

Como Embajadores de la Comunitat Valenciana han sido reconocidos el actor Enrique Arce y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. El Premio de las Letras se ha otorgado al poeta Carlos Marzal; y la Distinción de la Generalitat ha sido concedida a la agente medioambiental Cristina Gallardo Gómez, a título póstumo.

El actor Enrique Arce ha sido reconocido como embajador de la Comunitat Valenciana. | GVA

La Distinción Joan Lluis Vives ha recaído en la funcionaria de la Comisión Europea Clara Martínez Alberola y las Condecoraciones de la Orden de Jaume I el Conqueridor al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y a la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes.