Febrero se despide con posibles precipitaciones y máximas en descenso en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este fin de semana intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante, las temperaturas máximas bajarán, de forma localmente notable el sábado en el interior, y el viento será flojo en zonasdel interior y moderado en el litoral, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante esta jornada Aemet prevé que predomine el cielo poco nuboso y que tengamos intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos ocasionales de moderado en el litoral de Valencia por la tarde.

Fin de semana

El sábado, último día de febrero, predominarán los intervalos de nubosidad alta en general y baja en litorales y prelitorales a primeras horas, aumentando a nuboso de oeste a este, y no se descartan precipitaciones en el litoral sur de Valencia, norte de Alicante e interior de la mitad norte.

Las temperaturas mínimas subirán en el litoral y la máximas bajarán, de forma ligera en el litoral y locamente notable en el interior, y el viento será moderado del noreste en el litoral y flojo de componente este en el interior, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Alicante.

En la primera jornada de Marzo predominarán los intervalos de nubes bajas en general y habrá nubosidad media en el litoral de Valencia durante la primera mitad del día, y no se descartan precipitaciones débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante, más probables durante la mañana. Las temperaturas bajarán ligeramente o no variarán y el viento será del este y nordeste, flojo en el interior, flojo a moderado en el litoral de Castellón y moderado en el resto del litoral.