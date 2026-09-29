Estas son las propuestas de resolución para el Debate de Política General 2026

El Debate de Política General 2026 de Les Corts Valencianes vive este martes, 29 de septiembre, una jornada en pausa entre los discursos institucionales y las votaciones definitivas. Una jornada en que las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria están registrando sus propuestas de resolución, que deberán ser aprobadas por el Pleno de Les Corts para poder salir adelante.

El PP insta a pedir al Gobierno que revise su última propuesta de reforma del actual modelo de financiación autonómica. Los 'populares' valencianos plantean igualmente reforzar la Atención Primaria valenciana o avanzar en la implantación de la Oficina Autonómica Antiokupación, de entre otras medidas que el PP ha inscrito como propuestas de resolución este año.

El PSPV-PSOE propone impulsar una investigación a través de la Abogacía de la Generalitat sobre posible corrupción o irregularidades en el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y su entorno; una nueva ley que prohíba definitivamente construir en zonas inundables; o una tasa turística cuya aplicación dependa de la aprobación por parte de cada uno de los municipios.

Compromís coincide con el PSPV-PSOE a la hora de pedir la dimisión del expresident Carlos Mazón como diputado autonómico del PP que sigue siendo y la recuperación de la denominada Unidad Valenciana de Emergencias. Los valencianistas suman, a todo ello, por ejemplo, que la red de Cercanías sea traspasada y pase a ser gestionada por la Generalitat.

Y, por último, Vox insta a aplicar "efectivamente" su principio de prioridad nacional; prohibir el uso del burka en los espacios públicos; promover la caza en la Comunitat Valenciana; o eliminar cuestiones que los de Santiago Abascal consideran "ideológicas" en la educación pública valenciana.