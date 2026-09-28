Pérez Llorca despliega en Les Corts un "proyecto de futuro" con 55 medidas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes una convocatoria de ayudas al alquiler social por 60 millones de euros, y un seguro pagado por la Generalitat para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles que les garantice el cobro del alquiler.

Durante el Debate de Política General en Les Corts, el primero al que se enfrentaba, el jefe del Consell ha anunciado nuevas ayudas y la ampliación hasta los 50 años para poder acceder al aval del Institut Valencià de Finances (IVF) para la compra de una vivienda.

Por otra parte, en materia de servicios sociales Pérez Llorca ha anunciado la creación de más de 2.000 plazas residenciales extraordinarias hasta el año 2030, para llegar a 12.000, y la ampliación de las plazas concertadas en residencias, hasta alcanzar las 9.232.

También se ha comprometido a poner en marcha unidades psicogeriátricas especializadas en residencias para mayores con enfermedades neurodegenerativas, y a modificar la normativa para considerar numerosas a las familias con dos hijos -unas 260.000 en la Comunitat Valenciana- y pueden así acceder a las ventajas y ayudas correspondientes.

El president ha anunciado dos leyes: una contra la soledad no deseada, para mejorar la prevención y la atención a las personas mayores, una ley valenciana de Conciliación y corresponsabilidad, con medidas de flexibilidad laboral, teletrabajo y fiscalidad.

Asimismo, ha explicado el 20 de octubre entrará en vigor la nueva Renta Valenciana de Inclusión, con un presupuesto de 228 millones de euros para atender a más de 56.000 personas.

Por otra parte, ha adelantado que el Consell trabaja para impulsar un convenio colectivo único para todos los bomberos forestales de la Generalitat y para ampliar el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ubicado en L'Eliana (Valencia).

En cuanto a la recuperación tras la DANA del 29 de octubre de 2024, Pérez Llorca ha anunciado la plantación de 400.000 árboles autóctonos en cauces y riberas para "aumentar la resiliencia" frente a inundaciones e incendios y una nueva convocatoria de ayudas por 23 millones de euros para áreas industriales. Además, ha avanzado un nuevo Bono Hostelería para municipios afectados por la riada, dotado con 3,9 millones de euros, y el Plan de Promoción Turística Endavant, con 10 millones de euros.

El jefe del Consell ha garantizado que el "cambio" iniciado en la Comunitat Valenciana tras las elecciones autonómicas de 2023 continúa más de tres años después "sin desviarse ni dar un paso atrás" y ha sacado pecho de la "estabilidad institucional, política y presupuestaria" que ha conseguido el Consell bajo su presidencia. En esta línea, ha defendido que "las cosas han cambiado", que la Comunitat "de septiembre de 2026 es mejor que la que nos encontramos en junio de 2023" y ha asegurado que tiene un proyecto "para los próximos años".

Llorca ha avanzado que quiere una Comunitat "que produzca, compita y prospere", que sea "segura" y esté "preparada" tras la dana y que tenga "voz propia", para que defienda "una financiación justa, reclame el agua y las infraestructuras que necesita y preserve su autogobierno, su lengua, su cultura y su identidad". "Una Comunitat que sabe quién es, qué aporta a España y que reclama con firmeza lo que le corresponde", ha indicado.