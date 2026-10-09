De la "decepción" a la "unidad": Valoraciones al discurso de Pérez Llorca por el 9 d'Octubre

El 9 d'Octubre presenta, cada año, un amplísimo catálogo de actos oficiales. Entre ellos, el tradicional discurso del president de la Generalitat desde el Palau de la Generalitat en el que el líder del Gobierno valenciano expone su particular visión de la realidad de la Comunitat Valenciana tanto del presente como del futuro. Este 2026, además, con las próximas Elecciones Autonómicas de 2027 más en el horizonte que nunca.

"Es decepcionante que el president de la Generalitat, cuando menciona los problemas de los valencianos y de las valencianas, acaba siempre echando balones fuera", valora la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, respecto al discurso del president Juanfran Pérez Llorca (PP) en este Día de la Comunitat Valenciana preelectoral.

"Este Gobierno está en las antípodas del pueblo valenciano. Un Consell que no se merece el pueblo que tiene y un discurso absolutamente vacío", radiografía, por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví. Tanto valencianistas como socialistas afirman mostrarse confiados en que el de este año será el último 9 d'Octubre con el PP al frente de la Generalitat.

"Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, [el president Pérez Llorca] ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos", opina, en cambio, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor.

"Yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el president, con una visión institucional en el día de hoy, que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad", opina el síndic de Vox, José María Llanos, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Palau de la Generalitat una vez finalizado el discurso del president de la Generalitat con motivo del Día de la Comunitat Valenciana 2026.