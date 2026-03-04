El campo valenciano pide ayudas para el sector ante Irán y Oriente Medio

Las organizaciones agrarias valencianas muestran su preocupación por los últimos acontecimientos en Irán y, en definitiva, en la región de Oriente Medio. Tanto la Asociación Valenciana de Agricultores como la Unió Llauradora alertan de que los precios de los fertilizantes y del gasóleo agrícola están incrementando ya su precio. Concretamente, un 5% los fertilizantes y un 4% el gasóleo agrícola, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Unió Llauradora.

"La experiencia de anteriores conflictos bélicos, como el de Ucrania, hace pensar que, si se alarga en el tiempo este nuevo escenario junto con otros que todavía están en marcha, va a tensionar mucho el modelo productivo con subidas inasumibles para la producción de alimentos", analiza el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, que pide un paquete de ayudas para el campo para hacer frente a esta subida de costes.

Misma petición desde la Asociación Valenciana de Agricultores, desde donde recuerdan que, a todo esto, hay que sumar que el precio de la energía venía subiendo ya desde hacía meses. "Va siendo hora de que Bruselas rectifique. Va siendo hora de que el Gobierno español, sabiendo que indirectamente también vamos a pagar las consecuencias, tome medidas de apoyo al sector agrario español porque, si no, podría ser una factura muy cara", reclama el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

Tanto la Asociación Valenciana de Agricultores como la Unió Llauradora piden al Gobierno, a la Unión Europea y a Estados Unidos una "contención" del conflicto en Oriente Medio.