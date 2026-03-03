Consell y empresarios, "preocupados" y "vigilantes" por el impacto económico de la ofensiva sobre Irán

La Generalitat, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) han mostrado su "preocupación" por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la escalada bélica en Oriente Medio, ante lo que han asegurado que estarán "vigilantes" por el impacto económico de esta ofensiva.

Así lo han manifestado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y los presidentes de la CEV, Vicente Lafuente, y FVET, Carlos Prades, en declaraciones a los medios antes de la presentación de un informe sobre el impacto del sector logístico por carretera en la Comunitat Valenciana.

Mus ha admitido que los ataques preocupan "mucho" a la Generalitat porque hay sectores valencianos "muy dependientes del gas, especialmente el sector cerámico en Castellón, que es muy sensible a esos cambios". Además, ha señalado que este tipo de conflictos hacen más necesario todavía que la Comunitat tenga "más autonomía energética" y sea "menos dependiente" de fuentes del exterior.

Por parte de la CEV, Lafuente ha indicado que todavía "es pronto" para saber el impacto del conflicto y que hay que estar pendientes de su duración: "Si fuera un conflicto corto, sería anecdótico lo que está sucediendo, pero en este momento lo único que podemos ver es un riesgo de subida de los costes de los combustibles".

Desde FVET, su presidente ha coincidido en que "cualquier variación al alza" en el precio del combustible, "como se prevé sobre el precio del diésel, del gasoil, del petróleo, evidentemente afecta directamente" al sector del transporte y la logística.

Prades ha recordado a las empresas del sector que disponen de "un arma muy potente": la cláusula de revisión del precio del combustible en el transporte acordada con el Gobierno, por lo que les ha animado a aplicarlo. "Evidentemente, esa aplicación repercutirá en nuestro precio final, pero es algo que las empresas tenemos que hacer por nuestra supervivencia", ha aseverado.

Según ha explicado, esa cláusula consiste en que hay un precio de referencia indexado a cuando haces un contrato con un cliente y hay una variación al alza o a la baja del precio del combustible superior a un 5%. "Si haces números es un porcentaje muy elevado en estas fuentes de resultados", ha resaltado.