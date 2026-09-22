AVA-ASAJA pide a las administraciones implementar medidas ante las últimas pérdidas agrarias

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a las administraciones que adopten medidas para paliar las pérdidas que sufren los ganaderos y agricultores gravemente afectados por la sequía. Aseguran que la falta de lluvias está provocando efectos muy negativos en el sector agrícola y ganadero en zonas del interior de Castellón y Valencia.

En comarcas como l´Alt Maestrat están contratando el transporte de cubas de agua para rellenar balsas para los animales. A ello sumar que la falta de pastos les ha obligado a comprar piensos para poder alimentarles. Otra de las problemáticas es según Anna Traver delegada de Albocàsser de AVA-ASAJA el precio de los carburantes.

Entre las medidas que reclaman ayudas económicas y ventajas fiscales para aquellos que sufran graves pérdidas de producción y sobrecostes a causa de la sequía; o una ampliación de los riegos de apoyo que estabilicen la producción en explotaciones actualmente de secano.

En áreas interiores de Valencia el responsable de Utiel-Requena de AVA-ASAJA, Luis Julián Pérez, señala que conforme avanza la vendimia, saben que habrá menos cosecha de uvas; las aceitunas lo están pasando muy mal; mientras que las almendras no son capaces de soltar la piel.

A juicio de AVA-ASAJA, las balsas que la Generalitat Valenciana está habilitando en Castellfort y Cinctorres -que contarán con una reserva de 20 millones de litros de agua para garantizar el abastecimiento ganadero en Els Ports- son una iniciativa que debería extenderse al resto de comarcas.