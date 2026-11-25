En España la pizza se ha comprado siempre como plan de noche: cena de viernes, cena de fin de semana. En Italia es, además, una comida de mediodía. Al Pomodoro, la pizzería ubicada en la calle del Mar 22 de la capital, lleva años trabajando para que aquí también lo sea. Su argumento es la masa: reposa 24 horas en frío antes de llegar al horno, el tiempo justo para que quede fina, ligera y fácil de comer.

Este miércoles en Más de Uno Valencia, Laura Motolese, una de las socias de VICIOS Food, que este fin de semana celebra 30 años de historia y firma cinco proyectos hosteleros en Valencia, cuenta que para Al Pomodoro, la pizza no tiene hora.

Una pizza que empieza a más de 1000 kilómetros

Motolese explica que la masa se elabora con harina del Molino Grassi di Parma, en activo desde 1934. Pero este no es el único ingrediente que viene desde más de 1000 kilómetros de distancia, también lo hacen la mozzarella, fior di latte y de búfala D.O.P., viene de Campania, y el tomate, de las faldas del Vesubio.

Masa de Parma | Onda Cero Valencia

Son tres los importadores italianos instalados en España que se encargan de que lleguen también la pasta Rummo, el tomate Mutti, una selección de quesos y embutidos como el guanciale, el prosciutto cotto y el prosciutto crudo di Parma.

Cuatro pizzas que explican la casa

La Ragù e Polpette, una de las Top Seller, lleva albóndigas y salsa de ragú, búfala D.O.P., parmesano de 18 meses, albahaca fresca y cremoso de ricotta. La Etna combina tomate, ciliegino, búfala y una cascada de jamón. La Mortadella e Pistacchio juega con mortadela IGP de Bologna, Fior di Latte y crema de pistacho salada. Y la 3 Pomodori, con tomate, cherry rojo y amarillo, provola ahumada, aceitunas negras y láminas de grana padano.

Pizza Ragù e Polpette | Onda Cero Valencia

Y no solo la pizza, también la pasta es, además, 100 % casera. El Ravioli Saporiti es pasta fresca rellena de requesón y espinacas, con salsa de cuatro quesos, pesto de tomate seco, un ligero toque de nata, queso pecorino y albahaca. Los Gnocchi Quattro Formaggi, de patata gratinada al horno, llevan una salsa de cuatro quesos con un toque de nata. Y los Pappardelle al pesto de pistacchio e guanciale combinan un pesto de pistacho casero con mucho guanciale crujiente.

Parpardelle al pesto de pistachio e guanchialle. | Onda Cero Valencia

De un bar de Covent Garden a Vicios

Detrás de Al Pomodoro hay una historia que comenzó hace más de 30 años en Londres, donde el grupo de socios –Vincenzo Cancilleri, Paul Doyen, Paola De Vero y Laura Motolese– coincidió trabajando en Hoteles Hilton mientras se formaban en management de hoteles y restaurantes.

Cambio de imagen

Además, Al Pomodoro acaba de acometer una renovación de su imagen, obra del diseñador Modesto Granados. Para Motolese, cambia el envoltorio, pero la masa, el horno y la famiglia al otro lado de la barra se quedan igual.