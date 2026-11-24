Un año después de irrumpir con identidad propia en el ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana, Smart Business Lab se consolida con una propuesta reforzada y de mayor alcance para 2027. En esta nueva etapa desplegará nuevas infraestructuras de conexión y transferencia entre empresas, universidades, centros de investigación, administración pública y talento emergente.

La principal novedad se traduce en la organización de encuentros ejecutivos de reflexión estratégica en los que las empresas podrán sentarse en privado con expertos internacionales para poner sobre la mesa sus necesidades reales y encontrar respuestas eficaces. “Con este paso hacia adelante queremos facilitar el diálogo directo entre las empresas valencianas y los expertos de centros de investigación de prestigio como Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Cambridge, LSE, Berkeley, Google, NASA, SpaceX o IBM, entre otros, para identificar soluciones competitivas, proyectos, colaboraciones y oportunidades de transferencia de conocimiento”, asegura su director, Norberto Martínez.

Deep Tech Innovation

La aplicación de las tecnologías disruptivas será uno de los principales motores de transformación y competitividad en los próximos años, tanto para el tejido empresarial e industrial como para los servicios públicos y las ciudades. En este contexto, Strategic Deep Tech Innovation –Science, Corporates & Cities - será el eje temático que vertebrará las jornadas, los encuentros y el congreso de SBL 2027, conectando ciencia, tecnología, empresa y administración para impulsar nuevas oportunidades de innovación y transferencia de conocimiento. “Nos vamos a centrar en cuatro tecnologías de frontera y un concepto urbano innovador que van a transformar nuestras vidas como profesionales y como ciudadanos. Anticiparemos los cambios sustanciales que ya están provocando en muchos sectores la inteligencia artificial, la cuántica aplicada, la tecnología espacial, la robótica colaborativa -cobots- y los sistemas de inteligencia urbana en las Smart cities, teniendo en cuenta factores indispensables como la sostenibilidad y la ética”, explica Martínez.

Apuesta por el Talento Emergente

Junto al resto de eventos programados, SBL pondrá en marcha por primera vez, junto con IDEAS UPV, los Smart Challenges, unos retos académicos en los que estudiantes, investigadores y emprendedores trabajarán durante varias semanas sobre problemas reales planteados por empresas, con el objetivo de aplicar el conocimiento científico y tecnológico a necesidades concretas.

Cada reto se cerrará con una jornada final en la que los equipos presentarán sus propuestas ante un jurado de empresas e investigadores, y los resultados se recogerán en un informe que se entregará a las compañías participantes. Para los jóvenes emprendedores, la experiencia será muy enriquecedora ya que tendrán la oportunidad de trabajar con mentores del mundo empresarial y sus soluciones podrán tener continuidad en forma de colaboraciones, prácticas o nuevos proyectos.

Alianzas de referencia

Smart Business Lab cuenta con la colaboración institucional de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Innovation Capital y de la Universitat Politècnica de Valencia. Por la parte privada, recibe apoyos sólidos de empresas multinacionales, centros de investigación internacionales y organizaciones nacionales que han decidido formar parte de esta comunidad innovadora. Además, ha abierto líneas de colaboración con la Comisión Europea y con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que a lo largo del 2027 tomarán cuerpo. “Tenemos interés en seguir ampliando nuestra red de conexiones para que las organizaciones que se vayan sumando a nuestro proyecto puedan beneficiarse y vean cumplidas sus expectativas. Por eso, estamos explorando otros ecosistemas de excelencia investigadora en países asiáticos como China y Singapur”, confirma Martínez.

Además, todas las entidades que forman parte de esta plataforma de innovación participan en un espacio virtual -Smart Community- concebido para generar conexiones estratégicas y oportunidades de colaboración y de negocio. “A lo largo de 2026 empresas tan destacadas como Telefónica, Iberdrola, Ford, Nealis, Stadler, Power Electronics, IBM, Simetria, Andersen, Laberit, PowerCo, Attrim, Libelium, Torrecid o Aggity, entre otras, se han incorporado a nuestra comunidad porque han considerado que somos un espacio de reflexión, conocimiento y networking que les aporta valor”, concluye Martínez, responsable de Smart Business Lab.