Este lunes en "Pasaporte al Universo", el miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), Carlos Vergara, repasa los detalles de la misión Artemis. La fase III de la operación está prevista para 2027, sin fecha exacta, y será una misión que pretende validar tecnologías y maniobras esenciales para futuras expediciones tripuladas a la Luna.

Aprovechando el evento, Vergara explica la evolución entre la mítica misión Apolo y la actual Artemis, ya que aunque ambos proyectos comparten el objetivo de llevar astronautas a nuestro satélite, existen importantes diferencias entre ellos.

Dos misiones, un objetivo

El programa Apolo, desarrollado entre los años sesenta y setenta, tenía como principal objetivo llegar a la Luna y demostrar la capacidad tecnológica de Estados Unidos en plena carrera espacial. Una misión que consiguió seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin como primeros seres humanos en pisar la superficie lunar.

Artemis, en cambio, tal y como explica Vergara, va mucho más allá de repetir aquella hazaña. Su propósito es establecer una presencia humana más duradera en la Luna, desarrollar nuevas tecnologías, estudiar sus recursos y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Además destaca también la colaboración de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, así como su dimensión internacional: Artemis cuenta con la participación de agencias espaciales y socios de distintos países.