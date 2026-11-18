Hay historias de amor que terminan convirtiéndose en algo mucho más grande. Es lo que sucede en La añoranza, la novela de Sergio Hernández Carrasco, escritor valenciano y finalista del Premio Planeta 2026, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Valencia para conversar sobre una obra que conecta los sentimientos individuales con algunas de las heridas más profundas de nuestra historia.

La novela nos traslada a la Barcelona de 1959, donde conocemos a Julia Ferré, una joven de 18 años que, tras participar en una manifestación contra la dictadura franquista, conoce a Bastian Ballard, un traductor francés que le descubre un mundo nuevo a través de la poesía, la música y la cultura. Una relación sentimental que, veinte años después, dará paso a una investigación sobre el pasado de Bastian y su posible vinculación con la muerte de Antonio Machado.

Precisamente la figura del poeta sevillano fue uno de los ejes de la conversación. Hernández Carrasco explicó su fascinación por la historia de Machado, especialmente por su exilio y sus últimos días en Colliure, y por la posibilidad de explorar, a través de la ficción, la dimensión humana de quienes tuvieron que abandonar España.

Pero La añoranza no es únicamente una novela histórica ni una historia sentimental. Es también una reflexión sobre la identidad, los secretos, la memoria colectiva y la posibilidad de reconciliación. Su autor ha querido alejarse de una mirada revanchista para plantear una pregunta que sigue siendo necesaria: ¿se puede pasar página sin conocer antes toda la verdad?

Durante la conversación, Hernández Carrasco también ha repasado sus orígenes literarios, su formación en Filología Hispánica en la Universitat de València y la influencia de una infancia marcada por los libros y la poesía, con la figura de su padre librero muy presente.

El reconocimiento como finalista del Premio Planeta supone un importante impulso para la trayectoria de este escritor valenciano, que con La añoranza invita al lector a recorrer un viaje entre Barcelona y Francia, entre el amor y la pérdida, y entre la historia personal y la memoria de todo un país.