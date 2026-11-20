El puerto de Sagunto se consolida como el principal motor del crecimiento del tráfico de automóviles de Valenciaport. Entre enero y octubre ha gestionado cerca de 193.000 vehículos, un 31 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Una evolución que contrasta con la del puerto de Valencia, donde el movimiento de coches se mantiene prácticamente estable. En conjunto, ambos recintos han superado los 466.000 vehículos, con un crecimiento de casi el 11 %.

Así lo refleja el último informe de la Autoridad Portuaria, que también apunta a un descenso del tráfico global de mercancías, con cerca de 66 millones de toneladas, un 2 % menos que hace un año.